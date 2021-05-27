Kocaeli'de 3 araçta 23 kaçak göçmen

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, TEM yolunda durdurulan 3 araçta 23 kaçak göçmen yakalanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda İstanbul yönündeki 3 aracı durdurdu. Araçlarda 19 Suriye ve 4 Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi´ne götürüldü. Olayla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-05-27 15:32:02



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