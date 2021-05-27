Hereke yaylasını inşaat atığıyla kirlettiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ergün AYAZ-Cihan TEKER/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Yaylası´na kimliği belirsiz kişiler tarafından inşaat atıkları atıldı.

Kocaeli'de yürüyüş parkurlarının da bulunduğu ve yazın bölge halkının piknik yapmak için gittiği Yukarı Hereke Yaylası'na gelenler, atılan inşaat atıklarını gördü. Kamyonla getirildiği düşünülen inşaat atıklarının bulunduğu çuval, poşet ve kartonları görenler doğanın kirletilmesine tepki gösterdi. Halk, atıkların bölgeden alınması için durumu yetkililere bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Cihan TEKER

2021-05-27 15:35:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.