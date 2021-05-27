Körfez Belediyesi, Gün Işığı Derneği aracılığıyla zor durumdaki ailelere yardım elini uzatıyor.

Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan Gün Işığı Derneği, ilçe genelindeki zor durumdaki ailelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik ve Hereke’de bulunan dernek binalarında, yardımseverlerin destekleri ile alınan kıyafetler, zor durumdaki ailelere veriliyor. Zor durumda olan ailelere yıllardır hizmet veren Gün Işığı Derneği yardımlaşma ve dayanışma duygusunu yaşatıyor. Dernek ayrıca, yardımlaşma ve dayanışmaya, Körfez halkını teşvik ediyor.

Vatandaşların hayatlarına ışık saçan dernekte, hayırseverlerin getirdiği ürünler, özenle temizleniyor, ütüleniyor ve raflara yerleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, büyük bir titizlikle kullanıma hazır hale getirilen giyim ürünlerini ihtiyaçları doğrultusunda temin edebiliyor.

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