Bu İstasyon Başiskele’de tasarrufun yeni adresi olacak

Başiskele’de Sıfır Atık Sefeberliği kapsamında kurulacak katı atık aktarma istasyonu ilçenin hem temizliğine hem de tasarrufuna katkı sağlayacak.

Başiskele’nin Ovacık Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde 2020 yılının Aralık ayında inşasına başlanan Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Atık Ayrıştırma Tesisi faaliyete geçtiğinde Başiskele’de büyük bir tasarruf sağlanacak ve kamu kaynakları en verimli şekilde kullanılacak.

“Daha Temiz Başiskele” şiarıyla temizlik işlerinin daha süratli yapılmasına olanak sağlayacak olan tesis, Başiskele Belediyesi’nin güzel işlerinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanarak iş verimliliği arttırılmış olacak. Aynı zamanda da; araçlar daha az yol yaptığı için amortisman giderleri de minimum düzeye çekilmiş olacak.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi Mesan Sokak'ta yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda aydınlatma, altyapı ve baskı beton kaldırım çalışmaları tamamlanan sokak, baştan sona yeniden asfaltlanacak.

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