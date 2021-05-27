Covid sonrası ticari binalarda güvenlik önem kazandı

– Pandeminin ardından ticari binalarda normal ziyaretçi trafiğine dönülmeden önce güvenlik meselesi ön plana çıkmaya başladı.

Pandemi, günlük yaşamlarında çeşitli risklerin her zamankinden daha fazla farkında olan vatandaşların güvenlik algısını da değiştirdi. Uzmanlar, alışveriş merkezi, stadyum veya ofis gibi halka açık alanlarda, bu alanların yöneticilerinin güvenliği sağlamak, kapasiteyi sınırlandırmak, devam ettirmek için güvenli bir şekilde alandan hızlı bir şekilde çıkmayı sağlayacak, bulaşmayı en aza indirgemek için insanlar arasında mesafe sağlayacak ayrıntılı ve optimum bir acil durum planına sahip olunması gerektiğini ifade ediyor.

Acil aydınlatma sistemlerinin gözden geçirilmeleri gerekli bir husus olarak algılanmadığında, bakım eksikliği veya düzenlemelerdeki değişiklikler sebebiyle kolayca eski hale gelebildiğini ifade eden Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan "Şu anda, birçok ticari bina pandemiye bağlı kısıtlamalar nedeniyle hala tam kapasitede değilken, tesislerimizin herhangi bir tehdide karşı hazır olup olmadığını değerlendirmek ve gerekirse uygun önlemleri almak için karar vermek ve yenilemek için eşsiz bir fırsat” dedi.

En uygun seçeneği seçerken, riskler arttıkça piyasada daha gelişmiş güvenlik çözümlerinin de ortaya çıktığının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Özcan, “Eaton'ın, statik olanların aksine, acil durum sırasındaki koşullara bağlı olarak insanları en hızlı ve en güvenli şekilde en uygun çıkış yoluna yönlendirebilen adaptif tahliye sistemleri için geçerlidir. Örneğin, yangınlar, terör eylemleri veya doğal afetler gibi olayları düşünürsek, olay ilerledikçe tehlikenin rotası değişebilir ve bu sistem, ziyaretçileri güvenli alanlara yönlendirmek için tehlikenin o anki durumuna göre senaryoyu uyarlayarak güvenli yönlendirmeyi sağlar. Eaton için ticari binalardaki güvenlik yaklaşımını değiştirmek ve kısa vadeli çözümlerden sağlam bir uzun vadeli stratejiye geçmek çok önemlidir. Yeterli teknolojiye ve acil durum planına sahip olmayan bazı işletmeler, yalnızca çok önemli bir unsur olan insanların güvenliğini riske atmakla kalmamakta, aynı zamanda mülk sahiplerinin de ciddi yasal, operasyonel ve itibarları ile ilgili olumsuz sonuçlarla karşılaşmalarına sebep olabilmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.