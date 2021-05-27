Yol ayrımını kaçırınca yavaşlayan otomobilde ölümden döndüler Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolunda yol ayrımını kaçırınca yavaşlayan otomobile hafriyat kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 15.30 sıralarında Körfez D100 Karayolu Hacı Osman Mahallesi mevkii, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Y. idaresindeki 26 EB 330 Hyundai marka otomobil, yol ayrımını kaçırınca yolda yavaşladı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 06 CIA 599 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ise duramayarak aniden yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak dururken araçta bulunan Şaban Y. ve Hatice Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada büyük hasar gören otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.