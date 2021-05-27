8 yaşındaki kızını darp eden anne tahliye olunca kızının ayağına sarılarak af diledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 yaşındaki kızını darp eden anne tahliye olunca kızının ayağına sarılarak af diledi

İHA

8 yaşındaki kızını darp eden anne tahliye olunca kızının ayağına sarılarak af diledi

Kocaeli'nde 8 yaşındaki kızına şiddet uygulayan anne ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan üvey baba hakkında görülen dava bugün başladı. Görülen davada iki sanık hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla tahliyelerine karar verilirken anne Nurcan Serçe, dövdüğü kızının ayağına sarılarak af diledi.
Türkiye'nin gündemine oturan olay, 6 Şubat 2021 tarihinde sosyal medyada ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe, kızı D.N.B.'ye (8) uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken, Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti. Olayın 2019 yılında yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi. Görüntülerin 6 Şubat'ta tekrar gündeme gelmesinin ardından Nurcan Serçe ve görüntüleri çeken dini nikahlı eşi Hayrettin B., emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Hayrettin ortak olan kızımızın velayeti için beni tehdit ediyordu”
Nurcan Serçe'nin, 'çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin B.'nin ise azmettirme suçundan açılan dava, bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık anne Nurcan Serçe, üvey baba Hayrettin B. ve Nurcan Serçe'nin devlet koruması altındaki çocukları katıldı. Kızı D.N.B.’yi dövdüğünü kabul eden ancak öldürme kastı olmadığını söyleyen Nurcan Serçe, “D.N.B. benim öz kızımdır, ilk evliliğimdendir, biz Hayrettin ile resmi nikah yapmadık, kendisinden bir kızım oldu. Ben çocuklarımı sürekli dövmüyordum, aslında Hayrettin beni ve çocukları dövüyordu. O günlerde kızım D.N.B parkta tuvaletini yaptığı için Hayrettin bana ‘bu gün öyle yapan, yarın Başka bir şey olur’ dedi. Elinde telefon ile beni tahrik etti, ben de o sinirle kızım D.N.B.’yi dövdüğümü kabul ediyorum, ne yaptığımı net hatırlamıyorum ancak Hayrettin bu eylemler sırasında beni kaydediyordu. Ne yaptığımı açıkçası net olarak hatırlamıyorum, öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sonradan videoyu izleyince şok oldum. Hayrettin bana karşı velayet ve soy bağı davası açtığı için bunları daha sonra kullanmak istemiş olabilir. Bu videolarla ortak olan kızımız Z.B.’nin velayeti için beni tehdit ediyordu. Pişmanım tahliye ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

“Şikayet etmek amacıyla videoya aldım”
Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Hayrettin B., “Olay günü Nurcan’ın ablası bize çocukları yurda vermemizi söylemişti. Nurcan da buna sinirlenip ‘neden beni savunmuyorsun’ diyerek bana saldırdı. Daha sonra sinirini alamayıp evde çocukları dövmeye başladı. Ben çocukları elinden aldım ancak tekrar dövmeye başlayınca şikayet etmek amacıyla videoya aldım. Olay 2019 tarihinde oldu. Ben çocukları dövmesi için tahrik ve teşvik etmedim” diye konuştu.

“Annemden şikayetçi değilim”
Mağdur D.N.B., “Annem beni sadece bir kez dövdü. Ben dışarıya tuvaletimi yaptığım için annem beni dövdü. Yastığı başıma bastırdı ancak ben başımı yana çevirmiştim nefes alıyordum, nefessiz kalmadım. Hayrettin bizi her zaman döverdi. Ben sanık Hayrettin’den şikayetçiyim ancak annem Nurcan’dan şikayetçi değilim’ şeklinde konuştu.

İki sanık tahliye edildi
Mahkeme heyeti, sanık Nurcan Serçe ve Hayrettin B.’nin yurt dışına çıkma yasağının getirilmesine ve tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Tahliye sonrası büyük sevinç yaşayan Nurcan Serçe’nin çocukları annelerine gözyaşları içinde sarıldı. Bu esnada anne Nurcan Serçe, dövdüğü kızı D.N.B.’nin ayağına sarılarak af diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEM’deki feci kazada ölen ve yaralanan vatandaşların kimlikleri belli oldu
YEREL HABERLER TEM’deki feci kazada ölen ve yaralanan vatandaşların ...
TEM’de motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 ağır yaralı Tünelde yangın panosuna çarpıp 50 metre sürüklendiler
YEREL HABERLER TEM’de motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 ...
Yol ayrımını kaçırınca yavaşlayan otomobilde ölümden döndüler Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yol ayrımını kaçırınca yavaşlayan otomobilde ölümden ...
Covid sonrası ticari binalarda güvenlik önem kazandı
YEREL HABERLER Covid sonrası ticari binalarda güvenlik önem kazandı
Bu İstasyon Başiskele’de tasarrufun yeni adresi olacak
YEREL HABERLER Bu İstasyon Başiskele’de tasarrufun yeni adresi ...
Durdurulan minibüsten 23 düzensiz göçmen çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan minibüsten 23 düzensiz göçmen çıktı
Ücretsiz dil kursu ile Dünya’ya açıldı Kursta öğrendiği İngilizce ile hem para kazanıp hem de kariyerine yön verdi
YEREL HABERLER Ücretsiz dil kursu ile Dünya’ya açıldı Kursta ...
Gün Işığı Derneği, Körfezliler'in yanında
YEREL HABERLER Gün Işığı Derneği, Körfezliler'in yanında
Hereke yaylasını inşaat atığıyla kirlettiler
YEREL HABERLER Hereke yaylasını inşaat atığıyla kirlettiler
Kocaeli'de 3 araçta 23 kaçak göçmen
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 araçta 23 kaçak göçmen
Derince Belediyespor sahası yenileniyor
YEREL HABERLER Derince Belediyespor sahası yenileniyor
Üvey babasını bıçaklayan ve bir kişiyi öldüren sanık hakkında müebbet talebi
YEREL HABERLER Üvey babasını bıçaklayan ve bir kişiyi öldüren sanık ...
İzmitli güreşçiler Kırkpınar provası yaptı
YEREL HABERLER İzmitli güreşçiler Kırkpınar provası yaptı
Tepecik mesire alanı açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tepecik mesire alanı açılışa hazırlanıyor
Köpeği ezip ölümüne sebep olan şahsa ceza kesildi
YEREL HABERLER Köpeği ezip ölümüne sebep olan şahsa ceza kesildi
Kahvehanede okey partisi yapan 14 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kahvehanede okey partisi yapan 14 kişi suçüstü ...
Evde Bakım Hizmetleri ile yüzlerce kişiye el uzatılıyor
YEREL HABERLER Evde Bakım Hizmetleri ile yüzlerce kişiye el ...
Başkan Kocaman, Kocaelispor’a başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, Kocaelispor’a başarılar diledi
Kağıtsporlu atıcılar, olimpiyat kotası için mücadele edecek
YEREL HABERLER Kağıtsporlu atıcılar, olimpiyat kotası için mücadele ...
Kocaman’dan pazar esnafına pandemi uyarısı
YEREL HABERLER Kocaman’dan pazar esnafına pandemi uyarısı
Aranan suçlulara eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Aranan suçlulara eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı
Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Şampiyon karateci Eray Şamdan'a coşkulu karşılama
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti Can çekişen köpeğin yanına yine köpekler koştu
YEREL HABERLER Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti Can ...
Araçla üzerinden geçtiği köpek öldü, üzüntüsü kamerada
YEREL HABERLER Araçla üzerinden geçtiği köpek öldü, üzüntüsü ...