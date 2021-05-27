Tünelin duvarına çarpan motosikletli öldü, arkadaşı yaralandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAZADAN ÖNCE YOLCULUĞU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

İzmit'te, kullandığı motosikletin tünel içerisindeki yangın dolabına çarpması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Tolga Avşar'ın (34) kazadan yaklaşık 2 saat önce arkadaşı Alp Gürsu (21) ile beraber çıktıkları yolculuğu cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Kazada ölen Tolga Avşar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Alp Gürsu'nun yolu görüntülediği, Tolga Avşar'ın ise motosikleti kullandığı görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-05-27 21:58:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.