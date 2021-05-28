Darıca Hayvanat Bahçesi'nde 'bebek' sevinci



Ergün AYAZDinçer AKBİR/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nın yeni üyeleri, 2 hafta önce doğan zebra ile 3 ay önce doğan lemur oldu.

Darıca'da 260 türden 3 bine yakın hayvanın barındığı Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı´nda 15´inci lemur doğarken, zebraların ise 3´üncü doğumu oldu. Henüz ismi olmayan yavrulara, ilerleyen günlerde isim verileceği belirtildi. Sevimli yavruların, annelerin yanından ayrılmadığı gözlendi. Özellikle yavru lemurun annenin kucağında olması ve hareket ederken de sırtına çıkması dikkat çekti. Ziyaretçiler ise hayvanat bahçesinin yeni üyelerini ilgiyle izledi.

Hayvan Yönetim Müdürü Nil Can Açıkgöz, zebra ailesine 2 hafta önce yeni üye katıldığını belirterek, "Zebramız doğum yaptı. Burada bir ailemiz var. Anne, baba ve 3 kardeş oldular şu anda. 2 kız kardeş vardı. Bu son doğan ile erkek kardeşleri oldu. Çok sağlıklı, anne de çok güzel bakıyor. Kardeşleriyle de uyum sağladı. Baba ile de sorunu yok" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır hayvanat bahçesinde bakıcılık yaptığını söyleyen lemur bakıcısı Mehmet Kaplan da "Hayvanat bahçesinde bulunan lemurlarımıza bakıyorum. Dişi bir yavrumuz var. Gayet sağlıklı bir şekilde, durumu iyi. Yavru lemur sürünün geri kalanıyla adapte olmak için elinden geleni yapıyor. Zaten anne koruması altında olduğu için diğerleri ona zarar veremiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2021-05-28 11:27:48



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