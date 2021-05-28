Bir bisikletli kurban daha!

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, evin terasına gölgelik yapılırken, izolasyon malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çatıdan sonra her yeri saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti.

Dumlupınar Mahallesi Tolga Sokak´ta, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan Bulut çifti, terasa gölgelik yaptırmak istedi. İşçilerin gelmesiyle gölgelik yapımına öğle saatlerinde başlanırken, izolasyon malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çatıya sıçradı. Yangın, çatıyı kaplarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dubleks evi de saran alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evleri yanan Şeref ve Pınar Bulut çifti ise sarılarak, birbirlerini teselli etti.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-05-28 14:37:15



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