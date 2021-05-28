FETÖ şüphelisi 6 kişiden 1'i tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 ihraç astsubay tutuklanırken, 1 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.