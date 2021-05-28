Başiskele’de çocuk parkları yenileniyor

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuklar ile ailelerin güzel vakitler geçirdikleri parkların inşasına devam ederken, var olan parkları da yenilemeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Şehitekrem Mahallesi Küçük Sokak'taki çocuk parkı tamamen yenileniyor. Parkta eskiyen oyun gruplarını tamamen kaldıran ekipler, iş makineleriyle parkın zeminini daha modern ve daha güvenli hale getirmek için çalışmalara başladı. Başiskele’de çocukların güzel vakit geçirebilecekleri oyun parklarını revize eden belediye ekipleri, Kullar Tepecik Mahallesi’nde yer alan Hacı Mustafa Sokak Parkı’nın da eskiyen zemin kauçuklarını yeniliyor. Ekipler ayrıca ilçe genelindeki parklarda eskiyen çocuk oyun gruplarının ve oturma gruplarının bakım ve onarımını da yaparak daha güvenli hale getiriyor.

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