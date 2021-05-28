Çayırova'ya 2 yılda 8 milyon TL değerinde 30 araç alındı

Çayırova Belediyesi, daha kaliteli hizmet sürdürebilmek için 2 yıl içinde 8 milyon TL değerinde 30 araç aldı.

Daha kapsamlı hizmet için araç takviyesi yapmaya devam eden Çayırova Belediyesi, 2 yılda araç filosuna 8 milyon TL değerinde 30 araç dahil etti. Araçların tanıtımının yapılması için belediye önünde program düzenlendi. Programa, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.



"Tasarruf sağladık"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, görevde 2 yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Biz bu göreve talip olurken, 'Çayırova halkımıza şeffaf olacağız, dürüst olacağız, belediyenin kaynaklarını israf etmeyeceğiz, çok çalışacağız, bürokrasiyi azaltacağız, herkese aynı ve eşit mesafede olacağız' dedik. Seçimlerden bu yana geçen zaman içinde çok şükür bu dediklerimizin tamamını yaptık. Mesela, kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullandık, bu şekilde elde kalan kaynaklarımızı şu salgın döneminde tamamen halkımızın hizmetine sunduk. Belli başlı alanlarda yaptığımız değişikliklerle kayda değer tasarruf sağladık, kaynaklarımızı yine halkın hizmetine sunduk" dedi.



"30 araç kazandırdık"

Belediye hizmetinin geniş bir alanı kapsadığını, bu hizmetleri yapabilmek için araçlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, "Göreve geldiğimizde belediye hizmetlerinde kullanılan araçların büyük kısmı kiralıktı. Bu koşullar altında biz hesap kitap yaptık. Belediyenin ihtiyacı olan iş makinesi, kamyon, çöp toplama gibi araçları kiralamak yerine bu araçları edinmenin daha doğru olacağını gördük. Bundan dolayı, seçimlerden bu yana muhtelif vasıflarda 30 tane aracı belediyemize kazandırdık. Böylece belediyemizin hizmetlerinde kullanılmakta olan tüm araçların yüzde 40’ını şu iki yıllık süre içinde kendi öz malımız haline getirerek, gücümüze güç kattık. Araç filomuza dahil olan 5 adet çöp kamyonu,3 adet hafriyat kamyonu, 2 adet iş makinesi,1 adet yol süpürme aracı,5 adet kamyonet ve 14 adet binek araç olmak üzere 30 aracın toplam değeri 8 milyon TL civarındadır. Tüm bunlarla gücümüzü ve hizmet kalitemizi artırmış durumdayız. Allah nazarlardan korusun. Allah kazasız belasız şekilde bu millete hizmet etmelerini nasip eylesin. Yaptığımız ve yapacağımız her şey Çayırova halkı içindir" ifadelerini kullandı.



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