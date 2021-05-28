Çatıda tadilat yaparken düşüp, öldü

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında tadilat yapan demir ustası İbrahim Yılmaz, düşerek hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Şehit Murat Kaya Yalçın Caddesi´nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan demir ustası İbrahim Yılmaz, dengesini kaybederek binanın önündeki kaldırımın üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi İbrahim Yılmaz´ı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. İbrahim Yılmaz tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim Yılmaz´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-05-28 19:05:38



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