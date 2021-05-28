Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü! Binlerce taraftar yıllar sonra 1. Lig'e yükselmenin sevincini yaşıyor

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Kocaelispor'un TFF 2. Lig PlayOff finalinde Sakaryaspor'u 40 mağlup ederek TFF 1.Lg'e yükselmesi sonrasında yeşil siyahlı taraftarlar Kocaeli'de sokaklara dökülerek galibiyeti kutlamaya başladı.

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un taraftarları, galibiyet ve playoff sevincini sokaklara dökülerek kutladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son düdüğün çalınmasıyla evlerinden çıkan taraftarla İzmit merkezine akın etti. Başta İzmit merkezi olmak üzere kentin 4 bir yanında sokaklara dökülen binlerce taraftar kutlamalara başladı.

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