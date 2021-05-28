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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wi-Fi 6E heyecan verici birçok hizmeti beraberinde getirecek

İHA

Wi-Fi 6E heyecan verici birçok hizmeti beraberinde getirecek

Aruba, 630 serisi kampüs erişim noktalarıyla başlayan kurumsal seviyedeki WiFi 6E çözüm setini duyurdu. Yeni WiFi 6E, Yüksek bant genişlikli uygulamalar ve kullanım senaryolarını desteklemek için daha yüksek performans, daha düşük gecikme süresi ve daha fazla veri hızı getirmek için 6GHz bandından yararlanıyor.

2020 Nisan ayında Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından verilen karara göre ABD’de 6 GHz bandını lisanssız bir şekilde kullanmanın mümkün olacağı duyuruldu. WiFi teknolojisinde halihazırda kullanılan radyo frekans spektrumunun ikiye katlanması yayınlarda daha az tıkanıklık yaşanması ve kanalların genişlemesi ile birlikte internet bağlantı hızının artmasını sağlıyor. Böylece birçok sektörde bir dizi inovasyonun imza atılmasına olanak sağlayacak olan yeni WiFi 6E seti Aruba tarafından duyuruldu.
6 GHz bandı kararının açılmasın beri 1.3 milyardan fazla insana ev sahipliği yapan 39 ülke WiFi 6E için 6GHz lisanssız bandını faaliyet geçirdi. Aruba 630 Serisi erişim noktalarının 2021’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği öğrenildi. Pazar araştırma şirketi 650 Group’un yaptığı bir çalışmaya göre, WiFi 6E önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hızla benimsenecek ve 2022’de 6 GHz bandını destekleyen 350 milyondan fazla cihaz piyasaya sürülecek. 650 Group, 2022’de WiFi 6E kurumsal erişim noktalarında yüzde 200’lük birim artışı beklentisinde.
Aruba’nın yeni WiFi 6E’yle getirdiği yeniliklerle kurumlar geliştirilmiş kapasitenin avantajlarından yararlanıyor. 6 GHz bantla daha geniş kanallar ve 3,9 gigabit hızla maksimum toplam verimlilik, sinyallerdeki parazitleri ciddi biçimde azaltır. Böylece hizmetlerde düşük gecikme süresi, yeni nesil birleşik iletişim, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR), IoT ve bulut gibi uygulamalar için yüksek bant genişliği sağlanıyor. Buna ek olarak, 5 GHz ve 6 GHz bantları arasındaki paraziti en aza indiren yeni bir ultra üç bant filtreleme özelliği sayesinde kurumların yeni spektrumu kullanımı en üst düzeye çıkabilecek.
Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının sayısını artırdıkça, aynı zamanda buluta geçişi hızlandırdıkça, WiFi’a talep de aynı doğrultuda yükseliyor. Bunun sonucunda, kablosuz ağlar aşırı yoğunluk yaşıyor ve uygulama performansı sekteye uğruyor. WiFi Alliance (WFA) Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin Robinson, “Bağlanabilirliğe artan taleple birlikte WiFi 6E, daha önce benzeri görülmemiş multigigabit bantla daha yüksek bağlantı hızı, daha yüksek verim ve düşük gecikme süreleriyle 6 GHz bandındaki süper geniş 160 MHz kanallarının avantajından yararlanıyor. Bu durum, gelişmiş inovasyonlar ve heyecan verici birçok hizmeti beraberinde getirecek. WiFi 6E çözümlerini piyasaya sürmekten ve buna öncülük etmekten gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kullanıcıları mutlu ederek, rekabeti arttıracak
Ağ yöneticisi ve Chapman Üniversitesi'nde kurumsal mimar Mike Ferguson, “Dijital dönüşümümüzde ilerledikçe, ağımıza sürekli olarak IoT cihazları ekliyoruz ve Ethernet yerine birincil ağ bağlantımız olarak WiFi'ye geçiyoruz. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve personelimiz için video akışı, video iletişimi ve AR / VR gibi araştırmanın yanı sıra hyflex öğrenimini ve eğlenceyi destekleyen, görev açısından kritik, yüksek bant genişliğine sahip geniş bir uygulama dizisini desteklememiz isteniyor. Aruba'nın WiFi 6E AP'leri ile sadece kısa vadeli ihtiyaçlarımızı desteklemekle kalmayacağımızdan, aynı zamanda büyümek için yerimiz olacağından eminiz, bu da tüm kullanıcılarımızı mutlu edecek, rekabeti arttıracak ve bu ağ dağıtımının yaşam döngüsünü yüzde 50 uzatmamıza izin verecek” diye belirtti.

Piyasaya süren ilk üretici olmaktan gururluyuz
Aruba’nın başkan yardımcısı ve kablosuz teknolojilerden sorumlu CTO’su Chuck Lukaszewski, “Aruba, müşterilerimizin kurumsal hedeflerinin gerçekleşmesi için güvenilir, hızlı, yüksek kapasiteli ve güvenli bir bağlantıyı tam anlamıyla sağlamaya yarayan WiFi inovasyonlarında 20 yıldır liderliğini koruyor. 2016’dan beri 6 GHz bandının dünya genelinde faaliyete girmesi için büyük çaba harcadık. Dolayısıyla 6 GHz bandının getirdiği devasa kapasite artışından müşterilerimizin yararlanabilmesi için kurumsal seviyede WiFi 6 çözümlerini piyasaya süren ilk üretici olmaktan son derece gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

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