Kocaelispor taraftarlarının TFF 1'inci Lig sevinci

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİSPOR´un, Misli.com 2´nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor´u yenerek TFF 1´inci Lig´e yükselmesi kente büyük coşku yaşattı. Sokaklara dökülen taraftarlar meşaleler yakarak kutlama yaptı.
Kocaelispor, Misli.com 2´nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile karşılaştı. İstanbul´da Atatürk Olimpiyat Stadyumu´nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryaspor´u 4-0 yendi. Bu sonuçla Kocaelispor TFF 1´inci Lig´e yükselirken, kentte büyük sevinç yaşandı. 2009-2010 sezonunda 1´inci Lig´e veda eden Kocaelispor´un lige dönüşünün mutluluğunu yaşayan taraftarlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kutlama yaptı. İzmit´te meydanlarda toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar meydanlarda doyasıya eğlendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Şampiyonluk kutlamasından görüntüler
-Detaylar
DGS KODU: 210528216
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-05-28 23:24:37
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.