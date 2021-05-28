Kocaelispor taraftarlarının TFF 1'inci Lig sevinci

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİSPOR´un, Misli.com 2´nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor´u yenerek TFF 1´inci Lig´e yükselmesi kente büyük coşku yaşattı. Sokaklara dökülen taraftarlar meşaleler yakarak kutlama yaptı.

Kocaelispor, Misli.com 2´nci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile karşılaştı. İstanbul´da Atatürk Olimpiyat Stadyumu´nda oynanan karşılaşmada Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryaspor´u 4-0 yendi. Bu sonuçla Kocaelispor TFF 1´inci Lig´e yükselirken, kentte büyük sevinç yaşandı. 2009-2010 sezonunda 1´inci Lig´e veda eden Kocaelispor´un lige dönüşünün mutluluğunu yaşayan taraftarlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kutlama yaptı. İzmit´te meydanlarda toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar meydanlarda doyasıya eğlendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şampiyonluk kutlamasından görüntüler

-Detaylar

DGS KODU: 210528216

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-05-28 23:24:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.