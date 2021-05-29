Araçların oluşturduğu tozdan bıkan mahalleli yolu kapattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde mahallenin içinden geçen araçların oluşturduğu tozdan rahatsızlık duyan mahalle sakinleri, yolu kapatarak eylem yaptı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması sebebiyle işçi servisleri ve büyük araçlar, geçiş güzergahı olarak mahallenin ara sokaklarını kullanmaya başladı. Bunun üzerine ise mahalle sakinleri, araç geçişinin yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan tozdan rahatsızlık duydu. Toz sebebiyle yaşam standartlarının düştüğünü, böyle devam ederse çeşitli hastalıkların ortaya çıkabileceğini söyleyen mahalle sakinleri, yolu kapatarak eylem yaptı. Bunun üzerine bölgeye güvenlik amacıyla jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin bir süre devam eden eyleminin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Mahalle sakinlerinin seslerini duyurabilmek için bu tarz eylemlere devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, mahalle sakinleri tarafından kaydedilen videolarda, yoğun toz arasında kalan araçların bile görünmemesi ise dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.