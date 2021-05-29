Başkan Hürriyet’ten Kocaelispor’a kutlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hürriyet’ten Kocaelispor’a kutlama

İHA

Başkan Hürriyet’ten Kocaelispor’a kutlama

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’u kutlayarak, “Çok mutlu olduk. Bu takımı yeniden Süper Lig’de göreceğiz” dedi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sakaryaspor karşısında ezici bir oyun ve 40’lık net bir skorla şampiyonluk ipini göğüsleyerek 1.Lig’e yükselen Kocaelispor’u kutladı. Çok uzun yıllardır Kocaelispor’un maçlarını Maraton Tribünü’nde taraftarla omuz omuza izleyen ve takımın en kötü zamanlarında bile başarılı günlerin geleceğine olan inancını kaybetmeyen Hürriyet, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada ‘Süper Lig’de yeniden göreceğiz. Bu takımın her zaman destekçisiyim” dedi.
Kocaelispor sevgisini dile getiren Hürriyet, “Kocaelispor sevgisiyle büyümüş, tribün kültürünü bilen bir taraftar olarak tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Takımını asla yalnız bırakmayan koca yürekli taraftarlara ve bu kente, şampiyonluk mutluluğunu bir kez daha yaşatan ve Süper Lig yolunda bir basamağı daha geride bırakan Kocaelispor’umuzu yürekten kutluyorum. Bir gün değil, her gün Kocaelisporlu olan bizler, taraftar olarak özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağımızı biliyoruz” diye konuştu.
Kocaelispor’a desteklerini sürdüreceklerini belirten Hürriyet, “Çok kıymetli camianın kenetlendiği YeşilSiyah arma aşkına tüm zorlukları bu zamana kadar nasıl el ele vererek hep birlikte aştıysak, bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bu kente bayram havası estiren Kocaelispor’umuzun TFF 1.Lig’deki serüveninin de çok uzun sürmeyeceğini ve gelecek yıl bu zamanlarda Süper Lig özlemini gidereceğimize inanıyorum. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kentimize etkisi günlerce sürecek mutluluk yaşattıkları için Kocaelispor Kulübü’ne, teknik ekibine, futbolcularına ve tüm emekçilerine İzmit adına teşekkür ediyor, 1.Lig’de de başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum. Şampiyonluk kentimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınların el emeği halkın beğenisi kazandı
YEREL HABERLER Kadınların el emeği halkın beğenisi kazandı
Körfez’e 400 milyon TL’lik altyapı yatırımı
YEREL HABERLER Körfez’e 400 milyon TL’lik altyapı yatırımı
Araçların oluşturduğu tozdan bıkan mahalleli yolu kapattı
YEREL HABERLER Araçların oluşturduğu tozdan bıkan mahalleli yolu ...
Derince stadının çimleri kavşağı yeşillendirdi
YEREL HABERLER Derince stadının çimleri kavşağı yeşillendirdi
Dere yatağına düşen şahıs için ekipler seferber oldu Dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten dere yatağına düştü
YEREL HABERLER Dere yatağına düşen şahıs için ekipler seferber ...
Şampiyonluk turunda futbolcular böyle yaralandı Bir futbolcu otobüsten düştü diğeri köprüye çarptı
YEREL HABERLER Şampiyonluk turunda futbolcular böyle yaralandı Bir ...
Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı Yeşil Beyazlı futbolcular TFF 1. Lig’e çıkma coşkusunu taraftarla birlikte yaşadı
YEREL HABERLER Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu ...
Kocaelispor taraftarlarının TFF 1'inci Lig sevinci (2)
YEREL HABERLER Kocaelispor taraftarlarının TFF 1'inci Lig sevinci ...
Kocaelispor şampiyonluk turunda iki futbolcu yaralandı Otobüsten düşen futbolcu hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kocaelispor şampiyonluk turunda iki futbolcu ...
Kocaelispor taraftarlarının TFF 1'inci Lig sevinci
YEREL HABERLER Kocaelispor taraftarlarının TFF 1'inci Lig sevinci
Wi-Fi 6E heyecan verici birçok hizmeti beraberinde getirecek
YEREL HABERLER Wi-Fi 6E heyecan verici birçok hizmeti beraberinde ...
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü! Binlerce taraftar yıllar sonra 1. Lig'e yükselmenin sevincini yaşıyor
YEREL HABERLER Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü! Binlerce ...
Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi
YEREL HABERLER Şüpheli valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi
İntihardan vazgeçip, elindeki tabancayı dereye attı
YEREL HABERLER İntihardan vazgeçip, elindeki tabancayı dereye attı
Dalgıç polisler derede silah aradı İntihara kalkışan vatandaşın dereye attığı silahı dalgıç polisler buldu Dalgıç polisler deredeki silahı buldu, vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi
YEREL HABERLER Dalgıç polisler derede silah aradı İntihara kalkışan ...
Çatıda tadilat yaparken düşüp, öldü
YEREL HABERLER Çatıda tadilat yaparken düşüp, öldü
Bir anlık dalgınlık canına mal oldu Tadilat yaptığı binanın çatısından düşen inşaat ustası öldü
YEREL HABERLER Bir anlık dalgınlık canına mal oldu Tadilat yaptığı ...
17 yıl hapis cezası ile aranan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER 17 yıl hapis cezası ile aranan hırsız yakalandı
Yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını Yalıya botla denizden çıkarma yapan ekipler 31 kişiyi suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Yalıdaki kumar partisine denizden polis ...
Yalıda kumara botla baskın
YEREL HABERLER Yalıda kumara botla baskın
Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı Polis operasyonunda 6 milyon 328 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Tır ve depodan milyonlarca kaçak ürün çıktı Polis ...
Çayırova'ya 2 yılda 8 milyon TL değerinde 30 araç alındı
YEREL HABERLER Çayırova'ya 2 yılda 8 milyon TL değerinde 30 araç ...
Başiskele’de çocuk parkları yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele’de çocuk parkları yenileniyor
FETÖ şüphelisi 6 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi 6 kişiden 1'i tutuklandı