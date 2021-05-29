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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig

DHA

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Bundan sonraki hedef Süper Lig


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA) KOCAELİSPOR Başkanı Engin Koyun takımın küllerinden doğduğunu belirterek, "Kocaelispor´un bundan sonra hedefi Süper Lig" dedi.
Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde Kocaelispor dün akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1'inci Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlıların kentte büyük coşku yaratan başarısıyla ilgili Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, açıklamalarda bulundu. Engin Koyun, "Şehrimizin şampiyonluğa ihtiyacı vardı. 2 milyon insanımızın duası bizim arkamızdaydı. Şehrimiz dün akşamdan itibaren mutluluklar yaşıyor. Kocaelispor'un uzun yıllar sonra bu başarıyı sağlaması şehri mutlu etti" dedi.
Kocaelispor'un yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Engin Koyun, "En önemlisi de uzun yıllar rekabet içerisinde olduğumuz Sakaryaspor gibi büyük bir camiadan kupayı almak ayrıca bizi mutlu etti. 4-0'lık bir galibiyet beklemiyorduk, gerçekçi olmak lazım. Erken gol atmamız rakibimizin planlarını bozdu ve kırılma noktası oldu. Sakarya büyük bir camia, bunu kabul etmek lazım ama dün akşam Kocaelispor'umuz küllerinden doğdu, büyük bir başarıya imza attı. Artık Kocaelispor'un yeri Süper Lig'dir. Bu hafta teknik heyet ile bir araya geleceğiz. Süper Lig kadrosunu hep beraber kuracağız. Seneye aynı zaferi yaşamak istiyoruz. İnanıyorum ki güzel günler Kocaelispor'un geleceğidir" diye konuştu.
'ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA BÜYÜK KUPALAR GETİRECEĞİZ'
Gelecek yıllarda kente daha büyük başarılar kazandıracaklarını dile getiren Başkan Engin Koyun, şunları kaydetti:
"Kısa gün başarıları asla ve asla başarı sayılmıyor. Şampiyon olabilirsin; mali tablon iyi değilse altyapın iyi değilse şehirde birliktelik yoksa kısa sürede geldiğin yere geliyorsun. Türk futbolunda birçok kulüpte bunları yaşıyorsun. Kocaelispor da kupalar kaldırmış, 4 büyüklere kök söktürmüş, büyük başarılara imza atmış bir camiadır. Kocaelispor'un bundan sonra hedefi Süper Lig. Süper Lig'de her zaman ilk 5'e oynayan, Avrupa'da ciddi anlamda başarı sağlayan bir takımla ilgili plan ve programlarımız. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu şehir 2 milyonluk sanayi, turizm kentidir. Önümüzdeki yıllarda şehrimiz daha mutlu olacaktır; daha büyük kupalar getireceğiz."
'SAĞLIK DURUMLARI İYİ'
Engin Koyun, şampiyonluk kutlamaları sırasında üstü açık otobüsten düşen Kocaelisporlu oyuncu Bahri Can Avcı'nın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Engin Koyun, "Bir talihsiz kaza yaşadık. Bahri kardeşimiz otobüsteki müzikten dolayı duyamadı. Bir kaza yaşandı. 1-2 gün evinde dinlenecek. Benhur da kolundan çok hafif yaralandı. Onun zaten herhangi bir sıkıntısı yok" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Başkan Engin Koyun'un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-05-29 17:31:37

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