Dini nikahlı eşi ile 6 kişiyi bıçakla rehin aldı, tutuklandı



DERİNCE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kendisiyle görüşmek istemeyen dini nikahlı eşinin evini bıçakla basarak 7 kişiyi rehin alan H.B. (35), polis tarafından yakalandı. H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece 00.30 sıralarında Derince ilçesinde meydana geldi. Kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahlı eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı eve giden H.B., G.G. ile görüşmek istedi. Burada çıkan tartışma sonucunda H.B., dini nikahlı eşi G.G. ile R.V.G.S., M.S., G.E.G., K.S.M., Y.A. ve S.N.K.´yı bıçakla rehin aldı. Sesleri duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 3'ü çocuk 7 kişiyi bıçakla tehdit ederek rehin alan H.B.´yi uzun süren çabalar sonucunda ikna ederek gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine getirilen H.B., burada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-05-29 19:45:26



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