Bağırarak şoförü uyardılar, otobüsü yanmaktan kurtardılar 

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, balkonlarda bulunan vatandaşlar, otobüsün motorundan yükselen dumanı görünce bağırarak şoförü uyardı. Şoför, yolcuları tahliye ettikten sonra yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederken, itfaiyenin de gelmesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi´nde meydana geldi. Naim Süleyman Evci yönetimindeki 41 BR 372 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait halk otobüsünün motoru, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredeki evlerin balkonlarında oturanlar, yanan aracı görünce bağırarak şoförü uyardı. Şoför aracı durdurarak, yolcuların tahliyesini sağladı. Naim Süleyman Evci, 3 yangın tüpünü boşaltarak alevlerin büyümesini önledi. Olay yerine gelen itfaiyenin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Aracın motor kısmı hasar görürken, tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-05-29 20:03:11



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