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(ÖZEL) Şampiyonluk kutlamasında yaralanan Kocaelisporlu Bahri Can Avcı'nın tedavisi sürüyor

DHA

(ÖZEL) Şampiyonluk kutlamasında yaralanan Kocaelisporlu Bahri Can Avcı'nın tedavisi sürüyor


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) TFF 1'inci Lig'e yükselen Kocaelispor'un İzmit'te yapılan şampiyonluk kutlamasında üstü açık otobüsten düşerek yaralanan futbolcu Bahri Can Avcı, belinde ufak bir çatlak ve yaralar olduğunu belirterek, 2-3 hafta içinde sağlığına kavuşacağını söyledi. Kolundan hafif yaralan Benhur Keser ise durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Misli.com 2'nci Lig Play-Off finalinde, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda dün oynanan maçta, Kocaelispor ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1'inci Lig'e yükseldi. İzmit'e üstü açık otobüsle gece geç saatlerde gelen yeşil-siyahlıları taraftarlar ve vatandaşlar kentte büyük coşkuyla karşıladı. Otobüs üst geçidin altından geçerken futbolculardan Bahri Can Avcı, geçidin betonuna çarpıp dengesini kaybederek araçtan yola düştü. Benhur Keser de kolundan hafif yaralandı. Olay yerinde bulunan ambulansta görevli sağlık ekibi, Avcı ve Keser'e ilk müdahaleyi yaptı. Bahri Can Avcı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı, Benhur Keser'in ise koluna pansuman yapıldı.
BAHRİ CAN AVCI: 2-3 HAFTA SONRA SAĞLIĞIMA YENİDEN KAVUŞACAĞIM
Hastanede tedavisi süren Bahri Can Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Belinde ufak bir çatlak ve yaralar bulunduğunu aktaran 29 yaşındaki defans oyuncusu, "Üstü açık otobüs ile gezerken köprü alçakmış, otobüse çok yakınmış, bizi geç uyardılar, uyarı geldiği anda biz hemen eğildik ama darbe alınca, sıyrılamayınca yere düştüm. Çok şükür şu an iyiyim. Kimsenin bir suçu falan yok. Bir anda dengem kaybolunca mecburen aşağı düşmek zorunda kaldım. Hemen orada bir ambulans vardı, bindik ve hastaneye gelerek gereken müdahaleleri yaptık. Çok şükür şu an sağlığım yerinde. Ufak tefek yaralarım var ve bir de belimde ufak bir çatlak çıktı. 2-3 haftalık bir süre sonrasında yeniden sağlığıma kavuşacağım. Şampiyonluğu sezon başından beri çok hak ediyorduk. Şampiyonluk için kurulmuştu bu takım. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Hocamız bizi buna inandırdı ve iyi çalışınca da şampiyon olduk. Tüm taraftarlarımıza armağan olsun bu şampiyonluk" dedi.
BENHUR KESER: BİZİM İÇİN ÇOK TALİHSİZ BİR KAZA OLDU
Kolundan yaralanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Benhur Keser ise şunları söyledi:
"Takım olarak üstü açık otobüse bindik, ben de otobüsün arka tarafındaydım Bahri Can ile beraber. Köprüye yaklaşırken ben gördüm, orada bir şey olacağını sezdim açıkçası. Bahri arkadaşımıza da 'Otur düşeceksin' dedim. Daha sonra burada şoförün bir dikkatsizliği de oldu. Hızlıydı biraz ve öyle olunca kendimizi savunamadık. Arkadaşımızı tutamadık, ben de otobüsün içine düştüm. Ben çok şanslıydım ama Bahri arkadaşımız benim kadar şanslı değildi. Çok talihsiz bir kaza oldu bizim için. Böyle büyük bir kutlamada böyle üzücü bir durumun olmasını istemezdik. Kocaelispor'un şampiyonluğundan dolayı çok mutluyuz. Bu takım başaramaz, dediler ama biz başardık. Biz bunu tüm gücümüzle gösterdiğimize inanıyorum. Kocaeli halkına ve Kocaeli taraftarına bunu armağan etmek çok güzel bir duygu."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Futbolcularla röp 
-Hastane içi detay
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-05-29 20:34:42

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