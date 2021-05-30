Edebi Hayat Okumaları sınavı 12 Haziran’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Edebi Hayat Okumaları sınavı, 12 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 100. yılı ve 2021’in UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesi dolayısıyla "Bilenlere Selam Olsun" selamıyla Edebi Hayat Okumalarının üçüncüsünü düzenledi.

Edebi Hayat Okumalarının sınavı 12 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan öğrencilere, şiirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı gibi konular sorulacak. Sonuçlar ise 18 Haziran 2021 Cuma günü açıklanacak.



Mehmet Akif ve Yunus Emre'nin şiirleri

Ortaokul öğrencileri, vatan şairi Mehmet Akif’in, lise öğrencileri ise Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre’nin seçkin eserlerinden oluşan iki farklı sette yer alan şiirlerden sınav olacak.



Altın hediye edilecek

Dereceye giren öğrencilere altın verilecek. Ortaokul ve lise gruplarındaki öğrenciye 2 tam altın; ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edilecek. 4 ila 25 dereceler arasındaki tüm öğrenciler ise 1 gram altın ile ödüllendirilecek.



Öğretmenler ve okullarda ödüllendirilecek

Öğrencileri bu projeye hazırlayan öğretmenleri de ödüllendirilecek. En yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ile 25 derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Ayrıca ilk üçe giren okullara katılım belgesi, kitap seti ve bilgisayardan oluşan bir hediye seti verilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.