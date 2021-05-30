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Efsane Kocaelispor geri dönüyor Kocaelispor’un inişli-çıkışlı hikayesi Kocaelispor, Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı

İHA

Efsane Kocaelispor geri dönüyor Kocaelispor’un inişli-çıkışlı hikayesi Kocaelispor, Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı

TFF 1. Lig'e yükselen Türk futbolunun köklü ekiplerinden Kocaelispor’un inişli çıkışlı hikayesi futbolda ders niteliği taşıyor.
11 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig’e dönen Kocaelispor’da Süper Lig hedefi daha gür sesle çıkmaya başladı. 2. Lig Beyaz Grup PlayOff çeyrek finalinde Ankara Demirspor’u 11 ve 30, yarı finalde de Hekimoğlu Trabzon’u 00 ve 22’lik skorlarla eleyerek finale kalan Kocaelispor, 40’lık skorla ezeli rakibi Sakaryaspor’u mağlup edip şampiyonluğa uzandı. Geçen sezon uzak ara puan farkıyla 3. Lig’de şampiyon olan Körfez ekibi, bu sezon da 2. Lig'de playoff şampiyonluğu yaşayarak 1 yılda 2 lig birden yükseldi ve kentte bayram havası estirdi.

Büyük çöküş yaşadı
Futbolda özellikle 1990’lı yıllara damga vuran, rüya gibi sezonlar geçiren ve Anadolu takımlarına örnek olan Kocaelispor, tarihi başarılarının ardından kulübün mali yapısının bozulmasıyla birlikte amatör lige kadar düştü. 1997’de finalde Trabzonspor’u yenen ve 2001’de Beşiktaş’ı 40’lık sonuçla mağlup ederek Türkiye Kupası’nı müzesine götüren, yıllarca Avrupa’da Türkiye'yi temsil eden efsane Kocaelispor’un inişliçıkışlı başarı grafiğine bakıldığında hazin bir öyküye rastlanıyor.

Unutulmaz 199293 sezonu
197980 sezonunu 2. Lig’i lider tamamlayan Kocaelispor, o dönem adı 1. Lig olan Süper Lig’e adım attı. 8 yıl ligde tutunan yeşilsiyahlılar 198788 sezonunda yeniden 2. Lig’e düştü. Dönemin Belediye Başkanı Necati Gençoğlu’nun Danıştay kararıyla tekrar 1. Lig’e döndürdüğü Körfez ekibi, 199293 sezonunda şampiyonluğa çok yaklaştı. İlk yarısında lider olduğu sezonu 4. bitiren Kocaelispor, en iyi Süper Lig sezonunun ardından başarılı sonuçlara imza atmayı sürdürdü. 1993’te ilk kez Avrupa kupalarına dahil olan ve macerası kısa süren Kocaelispor, kazandığı tecrübelerin meyvesini 199697 sezonunda almaya başladı ve finalde Trabzonspor’u yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Kupadan kupaya koşmaya başladı
Bütün şehirde gece gündüz kutlamaların yapıldığı, bir Anadolu takımının güçlü kulüpleri eleyerek kupayı kaldırması futbol camiasında büyük şaşkınlıkla birlikte saygınlık da oluşturdu. Ligde de başarılı performans sergileyen yeşilsiyahlılar, Kupa Galipleri Kupası’na katılarak yine tarihine ‘Anadolu takımlarında ilk’ ibaresini yazdırdı. 1996’da Intertoto Kupası’na da katılan Kocaelispor artık iyi oyun sergilemesine rağmen tecrübe kazanıyordu. 1998’de Kupa Galipleri Kupası’nda ilk kez tur geçen Kocaelispor, ikinci turda kupaya veda etti. 1999’da Intertoto Kupası’nda ikinci turdan katılan Körfez ekibi, bu kez 3. turda elendi. UEFA Kupası, Intertoto Kupası ve Kupa Galipleri Kupası’nda boy gösteren Kocaelispor’un amatör lige kadar düşüşü ise 1999 depremi ve ardından yaşanan ekonomik krizle başladı.

Borç yükü kulübün belini büktü
Deprem döneminde şehre moral olması için, lige katılmama hakkını kullanmayan Kocaelispor’a bir şok da devalüasyon yüzünden futbolcu borçlarının katlanmasıyla geldi. Ligde ve Avrupa’da işleri iyi gitmeyen Kocaelispor, 2002 yılında Beşiktaş’ı 40 yenerek Türkiye Kupası’nı bir kez daha müzesine götürdü. Hazırlık kampında Hikmet Karaman’ın teknik direktörlüğünde Arsene Wengerli Arsenal’i 41 mağlup eden Kocaelispor, 2003’te ise Süper Lig’den düştü. UEFA Kupası macerası da tek turda biten Kocaelispor için Avrupa defteri de kapandı.
Kocaelispor, 2003 ile 2005 arasında düştüğü 2. Lig’de şampiyonlukları kaçırdı. Sırp futbolcular Jestrovic, Dusan ve Tutoric’in kulübü Kızılyıldız’a bonservis borcunu ödeyemeyen Kocaelispor, FIFA’nın huzuruna çıkmak zorunda kaldı; tarihinin ilk puan silme ve transfer yasağı cezasını aldı.

Bölgesel Amatör Lig’e kadar düştü
Kocaelispor, 200910 sezonunda 2. Lig'e düştü. 201011 sezonunda FIFA tarafından eski futbolcu borçları nedeniyle 6 puanı silinen, üçüncü ve yirminci hafta arasında namağlup olan Kocaelispor, birçok sorunla boğuştu ve ligi 11. sırada tamamladı. Çoğunluğu altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden Körfez ekibi, 201112 sezonunda ise ilk kez 3. Lig’e düştü. 20122013 sezonunda 3 puanı silinen ve liseli gençlerle 3. Lig mücadelesi veren kulüp, ligde kalmayı 3 hafta önce garantileyebildi. Çeşitli destek kampanyalarıyla transfer yasağını kaldırmaya çalışan ancak gücü yetmeyen Kocaelispor, takvimler 2014 yılının Nisan ayını gösterdiğinde çıktığı son profesyonel maçını da kaybederek kendini amatörde buldu.

Amatörde seyirci oynama rekoru
Profesyonel takım kariyerini yıllar sonra amatöre dönerek noktalayan Kocaelispor camiasında 201415 sezonunda yönetime gelen Bahri Yavuz ve arkadaşlarının çabasıyla profesyonellik yolunda ışık yakıldı. Kentin, alternatif olarak kurulan kulübe reaksiyon göstermesiyle taraftar yeniden Kocaelispor çatısı altında bir araya geldi. Amatörde ‘Sevdanın Ligi olmaz’ diyen 1520 bin taraftarına oynayan Kocaelispor, bir yandan rekorlara imza atarken bir yandan da 3. Lig’e göz kırpmaya başladı. Kocaelispor camiası yeniden profesyonel lige çıkacağına inandı.

Futbol camiası ‘Kocaelispor yaşasın’ dedi
201516 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de grubunu lider bitiren Kocaelispor, statü gereği Eskişehir’de oynadığı yükselme maçında da Sultangazispor’u 20 mağlup ederek 2 yıllık amatör serüveninden sonra yeniden profesyonel lige, 3. Lig’e yükseldi. 201617 sezonunda bir kez daha puan silme ve küme düşme yaptırımı ile karşılaşan Kocaelispor, kamuoyu baskısının da etkisiyle Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alarak borçların ödenmesi için düğmeye bastı. Yurt genelindeki birçok kulüp ‘Efsane Kocaelispor yaşasın’ diyerek bilet gelirlerini Körfez ekibine bağışladı.

Tüm kulüplerin atkıları stada asıldı
Yine tarihinde bir ilke imza atan Kocaelispor, güçlü futboluyla ülkenin dört bir yanındaki taraftar gruplarının desteğini arkasına aldı. İsmetpaşa’da görülmemiş bir ana tanıklık edildi; yeşilsiyahlı kulüp, tüm takımların atkılarını stada asarak camialarına olan destekleri için teşekkür etti.

Diriliş başladı, finale yürüdü
Ülke genelindeki futbol camialarının da desteğiyle başını kaldıran Kocaelispor, 201617 sezonunda playoff mücadelesinde Antalya’daki finalde Altay’a penaltılarla kaybederek üst lige çıkma hevesini sonraki sezona erteledi. 201819 sezonunda bir kez daha üst ligin kapısını aralayan yeşilsiyahlı camia bu kez playoff maçında Çorumspor’a boyun eğdi. İlk maçı deplasmanda 10 kazanan yeşilsiyahlılar sahasında 30 kaybederek camiayı şoke etti.

Pandemi sezonunu rahat bitirdi
Bahri Yavuz’un ardından başkanlığa gelen Hüseyin Üzülmez, üst lig hedefi yolunda çalışmalara devam etti. Kocaelispor, korona virüs salgını nedeniyle tamamlanmayan futbol sezonunu uzak ara farkla lider tamamladı. TFF, bitime 5 hafta kala Kocaelispor’u şampiyon ilan etti. Böylece Kocaelispor yıllar sonra 2. Lig’e yükseldi. Üzülmez’in sağlık problemleri nedeniyle başkanlığı Engin Koyun’a bıraktığı Kocaelispor, 202021 sezonunda da playoff maçları sonunda 1. Lig’e çıkma başarısı gösterdi.

Şimdi Süper Lig zamanı
Devre arası takımın başına geçen deneyimli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın da korona virüse yakalanmasına ve uzun süre takımdan uzak kalmasına rağmen başarıya imza atıldı. Yeşilsiyahlı kulüp 11 yıl sonra 1. Lig’de şehrini temsil etmeye devam edecek ve son derece güçlü rakipleri arasından sıyrılıp son olarak 2008’de mücadele ettiği Süper Lig’e yükselmek için elinden geleni yapacak.

Kocaelispor’un başarı kronolojisi özeti
198990 sezonunda boy göstermeye başladığı 2. Lig’den 2 yıl sonra 199192 sezonunda 23 puan fark atarak şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldi. O sezon sonunda ligi 4. bitirdi ve UEFA Kupası’na katılma hakkı elde etti. 199596 sezonunda 1. Lig’de 5. olarak Intertoto Kupası’na katıldı. Bir sonraki sezon da Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek Kupa Galipleri Kupası’na katıldı. Rakiplerinin korkulu rüyası Kocaelispor, 1999’da da Intertoto Kupası’na katılma hakkı kazandı.
19992000 sezonunda deprem felaketiyle sarsılan, birçok oyuncusunu kaybeden, buna karşın halkın en büyük moral kaynağı olan Körfez ekibi lige katıldı ve en kötü gününde bile sezonu 10. bitirdi. Sonraki sezonda kötü sonuçlar alan Kocaelispor, 20012002 sezonunda Türkiye Süper Ligi adını alan 1. Lig’de 11. oldu fakat Türkiye Kupası’nı bir kez daha müzesine götürerek UEFA Kupası’na katıldı. Avrupa’da boy gösteren Kocaelispor bir sonraki sezonda ise ligi sonuncu bitirerek küme düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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