Diliskelesi'ne alternatif yol yapılacak

Dilovası Belediyesi'nin girişimleri sonucunda ulaşım sıkıntısı yaşanan Diliskelesi Mahallesi’ne yeni bağlantı yolu yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na aktarılan Diliskelesi Mahallesi giriş ve çıkış sorununun çözümü ile ilgili ilk adım atıldı. Önceki gün Ankara’dan gelen heyet, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ekibiyle birlikte Diliskelesi’nde inceleme yaptı.



"Halkımız büyük mağduriyet yaşıyor"

Diliskelesi Mahallesi’nin kurulduğu günden bu yana, ilçeye olan tek bağlantı yolu nedeniyle yıllarca önemli sorunlar yaşadığını yetkililere aktaran Başkan Şayir, "İlçe merkezimiz ile Diliskelesi Mahallemiz arasında bulunan OSB, D100 karayolu ve TEM Otoyolu sebebiyle bu güne kadar tek bağlantı yolu üzerinden giriş ve çıkışların yapılıyor olması ve bu bağlantı yolunun zaman zaman kapanması nedeniyle, mahalle halkımız ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Diliskelesi Mahallemiz ile ilçe merkezimizin koordinasyonunu daha iyi sağlayacak yeni bir bağlantı yoluna ihtiyaç duyulmaktadır. Yıllardır gündemde olan ancak bir türlü yapılamayan yeni bağlantı yolu artık zorunluluk gerektirmektedir. Dilovası Belediyesi olarak hazırladığımız bağlantı yolu projemizle hem araç hemde yaya trafiğinde büyük kolaylık sağlanmış olacaktır. Ayrıca mahalle halkının işe gidiş ve gelişlerinde sıkça kullandıkları otobanda bir üst geçit ve servislere binebilecekleri bir cebin olmaması nedeniyle onlarca canımız burada hayatını kaybetmiştir. Yapılacak olan yeni bağlantı yolu ve üst geçitle birlikte bu önemli sorun ortadan kaldırılmış olacak, acil durumlar içinde büyük görev üstlenecektir" dedi.



Çalışmalar kısa sürede başlayacak

Bakanlık heyeti, Diliskelesi Mahallesi’ne hem araç, hem de yaya yolu bulunan yeni alternatif giriş ve çıkış yolu için düzenleme yapacaklarını belirterek, çalışmanın kısa sürede başlayacağını dile getirdi.



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