İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı



Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Körfez ilçesi sahillerinde belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden etkili olmaya başladı.

İzmit Körfezi'nde yaklaşık 2 aydır görülen ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla arındırılan deniz yüzeyi, yeniden deniz salyası ile kaplandı. Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde bulunan tabaka, sahil boyunca etkili oldu. Bazı deniz canlıları da bu tabakadan olumsuz etkilenirken, bir martının deniz salyasına saplandığı görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yapılan çalışmaların ardından deniz yüzeyinden yaklaşık 400 ton deniz salyası toplanmış ve bu atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmişti.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2021-05-30 14:40:57



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