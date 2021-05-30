5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çatıda bulunan işçiler panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.