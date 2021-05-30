Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandal çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Darıca Piri Reis Mahallesi Şenol Sokak´ta meydana geldi. Bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandalda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tekne ve sandal kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-05-30 19:07:53



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