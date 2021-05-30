İnşaat iskelesi çöktü: 1 işçi yaralandı  

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde inşaatın cephesine kurulan iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.
Olay öğleden sonra Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Biricik Sokak´ta meydana geldi. İnşaatın dış cephesine kurulan iskelede 1´inci kata yakın bölgede çalışan Şerif Bozkurt, iskelenin çökmesi sonucu yaralandı. İnşaatta çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Şerif Bozkurt´a ilk müdahalede bulundu. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alınan Şerif Bozkurt´un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2021-05-30 20:08:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.