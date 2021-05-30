İnşaat iskelesi çöktü: 1 işçi yaralandı  

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde inşaatın cephesine kurulan iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Olay öğleden sonra Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Biricik Sokak´ta meydana geldi. İnşaatın dış cephesine kurulan iskelede 1´inci kata yakın bölgede çalışan Şerif Bozkurt, iskelenin çökmesi sonucu yaralandı. İnşaatta çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Şerif Bozkurt´a ilk müdahalede bulundu. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alınan Şerif Bozkurt´un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-05-30 20:08:38



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