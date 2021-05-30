Kayalıklarda mahsur kalan 'Zalim' i itfaiye kurtardı

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde eski bir taş ocağında kayalıkların üzerinde mahsur kalan 'Zalim' isimli köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay saat 18.30 sıralarında Halıdere yakınlarında bulunan eski bir taş ocağında meydana geldi. Taş ocağının güvenliğine ait `Zalim´ isimli köpek, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıkların üzerine çıktıktan sonra inemedi. Bekçinin haber vermesi üzerine taş ocağına itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Zalim, merdiven yardımıyla indirildi. Yarası bulunmayan köpek sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-05-30 20:58:11



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