Feci kazanın kapattığı TEM'in İstanbul istikameti 8 saat sonra trafiğe açıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaklaşık TEM otoyolunda 30 aracın karıştığı ve 20 kişinin yaralandığı zincirleme kaza sebebi ile kapanan İstanbul istikameti yaklaşık 8 saat sonra trafiğe açıldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir tır, bilinmeyen bir sebeple bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında tırların, yolcu otobüslerinin de bulunduğu yaklaşık 30 araç birbirine girdi. Feci kazada bazı vatandaşlar araçlarında sıkıştı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan toplam 20 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası savaş alanına dönen TEM otoyolunun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapanırken, yolda seyir halinde olan araçlar, İzmit Doğu Gişeleri ve İzmit Batı Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ankara istikameti saat 10.00 sıralarında trafiğe açıldı. İstanbul istikameti ise kazaya karışan araçların kaldırılması saat 13.00 itibari ile trafiğe açıldı. Yaklaşık 8 saat boyunca trafiğe kapalı kalan İstanbul istikametinde, trafik normale döndü.

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