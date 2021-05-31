“Dur” ihtarına uymayan motosikletten uyuşturucu çıktı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde “Dur” ihtarına uymayan ve kovalamaca neticesinde yakalanan motosiklette yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, bir motosikletteki iki şahıs “Dur” ihtarına uymadı. Motosikletle kaçmaya çalışan şahıslar kovalamaca neticesinde yakalandı. Motosiklette bulunan sürücü R.Ç.’nin ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ve kullanmak’ suçundan arandığı tespit edildi. Sürücü R.Ç. ve beraberindeki N.M. isimli şahısın üstlerinde ve motosiklette arama yapıldı.

Motosiklette yapılan aramalarda bulunan pipetler içerisinde 4,2 gram metanfetamin, 4 gram metanfetamin, bir şeffaf poşete sarılı halde 5,5 gram metanfetamin ve alüminyum folyoya sarılı 1,8 gram kokain ele geçirildi. Motosikletteki şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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