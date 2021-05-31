Durdurulan araçta 120 bin adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramalarda 120 bin adet makaron ele geçirildi.

Olay Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halinde olan bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan ekipler, 120 bin adet bandrolsüz, 45 adet sökülmüş bandrollü olmak üzere toplamda 120 bin 45 adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.