Yeşilova’da yenileme esnafla birlikte planlanıyor

Turan Güneş Caddesi boyunca yapılacak kaldırım yenileme çalışmaları öncesinde İzmit Belediyesi yönetim kadrosu, bölge esnafını tek tek ziyaret ederek istek ve önerileri dinlendi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde kaldırımları yenileme çalışmalarına başladı. 5 bin metrekare beton baskılı kaldırım çalışması kısa sürede tamamlanarak vatandaşın kullanımına sunulacak. Yeşilova esnafı kaldırım çalışması sonrası daha estetik ve konforlu bir caddeye kavuşacak.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, belediye meclis üyesi ve koordinatörü Mehmet Baştürk, meclis üyesi Mehmet Baştan ve fen işleri müdürü Burak Güreşen, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz ve Tepeköy Mahalle Muhtarı Celallettin İçöz ile birlikte Yeşilova esnafını tek tek ziyaret ederek Turan Güneş Caddesi’nde yapılacak proje hakkında bilgi verdi, esnafın önerilerini dinledi. Yeşilova esnafı, yenileme çalışmaları konusunda kendilerine bilgi verilmesinden ve fikirlerinin alınmasından dolayı İzmit Belediyesine teşekkür etti.

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