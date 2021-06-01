Kent yaşamı ve doğal güzellikleriyle bilinen Başiskele’de ikinci millet bahçesinde çalışmalar başladı.

Başiskeleli vatandaşların evlerinin ön kapısının kent merkezine, arka kapısının da doğaya açıldığı doğal millet bahçesi niteliğindeki kentte Döngel Vadisi Millet Bahçesi’nden sonra Damlar Vadisi Millet Vadisi için de çalışmalar başladı. Kentin yeşil ve doğal dokusunu koruyan projelerle vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, seçim beyannamesinde de yer alan günübirlik mesire alanlarına bir yenisi daha ekliyor.

Başiskele Belediyesi’nin tamamen kendi imkânlarıyla yaptığı Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde yürüyüş yolları yapılmaya başlandı. Doğaya saygılı bir şekilde yürütülen çalışmalarda yabani otlar ve dikenlikler temizleniyor. İş makineleri ve ot biçme tırpanlarının kullanıldığı çalışmalarda hiçbir ağaca zarar verilmeden doğal malzemeler kullanılarak vatandaşların huzurla dinlenebileceği doğal yaşam alanı oluşturulacak.

Döngel Vadisi Millet Bahçesi ile bölge halkından büyük takdir toplayan ve ilçede yeşil alanların arttırılması konusunda büyük emek veren Başkan M. Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalar neticesinde Damlar Mahallesi Kocaorman Caddesi boyunca uzanan toplamda 150 bin metrekarelik alan Damlar Vadisi Millet Bahçesi olarak yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunulacak.

İlçenin yeni millet bahçesinde yaklaşık 600 metre bisiklet parkuru, yaklaşık 2 bin 500 metre yürüyüş parkuru, 162 m kum zemin üzeri voleybol sahası, 434 m kum zemin üzerine çocuk macera parkuru, iki kuleli oyun grubu, üçlü salıncak, tahterevalli, doğaya uygun kent mobilyaları, piknik masaları, barbeküler, banklar, kütük masaoturak takımları, çeşmeler, ahşap kuş yuvaları ve tuvaletler olacak.

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