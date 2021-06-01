Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-06-01 12:54:41



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