Kocaelispor’da Bahattin ve Mervan yeniden imzaladı

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TFF 1.Lig’e yükselen Kocaelispor’da, Bahattin Köse ve Mervan Yusuf Yiğit’le yeni sözleşme imzalandı.

Sakaryaspor’u 2. Lig PlayOff finalinde 40’lık skorla eleyerek TFF 1.Lig’e yükselen Kocaelispor’da yarın yapılması beklenen kutlama etkinlikleri öncesinde, iç transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan yeşilsiyahlı kulüp ilk olarak geçen sezon başında Samsunspor’dan alınan 31 yaşındaki forvet Bahattin Köse ile 1 yıllık, alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki kanatforvet oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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