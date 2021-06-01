İzmit Belediyespor'un 3. transferi İdil Türk oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, başarılı oyuncu İdil Türk’ü renklerine bağlayarak 3. transferini gerçekleştirdi.

Geçen sezon Avrupa Kadınlar Ligi’nde mücadele eden Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, yeni sezona iddialı bir giriş yapma hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Kanadalı Nirra Fields ve Romanyalı Gabriela Marginean’ı kadrosuna katan İzmit Belediyespor, İdil Türk’ü de renklerine bağlayarak yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirdi.

Kariyerine ABD TexasRio Grande Valley Üniversitesi’nde başlayan 1996 doğumlu genç sporcu İdil Türk, 20192020 ve 20202021 sezonlarında Hatay Büyükşehir Belediyespor formasını terletti. Hatay ekibiyle 36 maçta parkeye çıkan 1.72 metre boyundaki başarılı gard oyuncusu, 3.53 sayı ve 1.61 ribaund ortalamasıyla oynadı. İzmit Belediyespor ile 20212022 sezonuna imza atan genç oyuncu mavibeyazlı camianın başarısı için mücadele edecek.

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