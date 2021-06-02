Kaza tutanağı için buluşan iki grup, anlaşamayınca bıçakla kavga etti: 4 yaralı



Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde kazanın ardından tutanak tutmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan anlaşmazlık, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde maddi hasarlı kaza yapan kişiler, iddiaya göre akşam olunca tespit tutanağı tutup konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada iki grup arasında kazanın meydana geliş şekli ve kimin hatalı olduğu konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat İ. ile aynı aileden oldukları öğrenilen Murat K., Tekin K. ve Ramazan K., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevrede bulunanlar durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Yaralılardan durumu ağır olan Murat İ. yakınlarda bulunan özel bir hastaneye, Murat K., Tekin K. ve Ramazan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavganın ardından kaçan diğer grubu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

2021-06-02 00:00:28



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