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Mehmet Akif'in 'milletine mahcup olmama mücadelesi' bu filmle anlatılacak Bu kez de vatan şairinin hissettiği o ağır yük canlandırılıyor Yönetmen ve öğretmenler, 'Mehmet Akif İstiklale Doğru' için toplandı

İHA

Mehmet Akif'in 'milletine mahcup olmama mücadelesi' bu filmle anlatılacak Bu kez de vatan şairinin hissettiği o ağır yük canlandırılıyor Yönetmen ve öğretmenler, 'Mehmet Akif İstiklale Doğru' için toplandı

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alırken, Türk milletine karşı mahcup olmamak için kendi içinde verdiği o ağır mücadele, Kocaeli'de çekilen kısa filmle anlatılacak.
Yönetmen Soner Demirci, tarih öğretmeni Salih Sarıçalı ve müzik öğretmeni Erkan Demir, İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u genç nesle doğru bir şekilde anlatmak için kısa film projesi hazırladı. Proje kapsamında senaryosu tamamlanan 'Mehmet Akif İstiklale Doğru' isimli kısa film için, yaklaşık 3 ay çalışma sürdürüldü. Kısa filmde, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı kaleme alırken Türk milletine mahcup olmamak için üzerinde hissettiği sorumluluğun ağır yükü anlatılacak.

Kısa film, Kocaeli'de çekiliyor
Çekimin Kocaeli'de yapılmasına karar verilmesinin ardından gerekli izinler için Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruldu. İzmit'in çeşitli tarihi mekanlarında sürdürülen çekimlerin, 1 hafta sonra tamamlanması bekleniyor. Mehmet Akif İstiklale Doğru isimli kısa film, tamamlandıktan sonra Konya'da düzenlenecek olan kısa film yarışmasında izletilecek. Ardından da çeşitli sosyal medya hesaplarından vatandaşlar ile paylaşılacak. Kısa filmin oyuncu kadrosunda ise Hüseyin Baycur (Mehmet Akif Ersoy), Osman Aykut Özalp (Hasan Basri Çantay), Salih Sarıçalı (Hamdullah Suphi), Bülent Yüksel (Eşref Edip), İzzet Lüleci (manevi şahsiyet), Selim Sungur (Adnan Adıvar), Muhammed Sungur (Mehmet Akif'in oğlu), rejide ise Orçun Özer ve Yasir Köse yer alıyor.

"Kentimizi Konya’da temsil edeceğiz"
Kısa film için yaklaşık 3 ay çalışma sürdürdüklerini ifade eden yönetmen Soner Demirci, senaryonun yazılmasının ardından mekan çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Demirci, "Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Mevlevi evindeyiz. Selim Sırrı Paşa Konağı gibi tarihi mekanlarda da çekim gerçekleştireceğiz. Mehmet Akif Ersoy, dönemin en önemli unsuru ve İstiklal Marşı’nı yazan kahramanımız. Hem bunu tanıtmak, hem de kentimizi Konya’da düzenlenen kısa film yarışmasında temsil etmeyi planlıyoruz. Oyuncularımız zaten profesyonel. Yaklaşık 13 günlük set planı, 18 sahnemiz var. 13 farklı yerde de çekim yapmayı planlıyoruz. Haftaya bu günlerde çekimlerimiz bitmiş olacak" dedi.

"Hem destek, hem de gençlere örnek olmak istedik"
Senaryoyu hazırlayan tarih öğretmeni Salih Sarıçalı, aynı zamanda film de Hamdullah Suphi karakterine hayat veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edildiğine değinen Salih Sarıçalı, "Bu kapsamda İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’le ilgili kısa film çekmek istedik. Senaryosunu benim yazdığım, yönetmenliğini Soner Demirci’nin yaptığı bu çalışmayla hem İstiklal Marşı’na, Mehmet Akif Ersoy’a, Kuvayi Milliye’ye destek verelim, hem de gençlere örnek olmak istedik" diye konuştu.

"Fark etmeden büyük prodüksiyon kurmuşuz"
Projenin sanat yönetmenliğini yürüten Erkan Demir de, kısa film için büyük emek sarf ettiklerini, Kocaeli’deki bürokratlarında kendilerine mekan konusunda destek olduğunu söyledi. Demir, "Bu projeyi kime gösterdiysek herkes bize destek oldu. Kocaeli Valiliği onay verdi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il müftülüğü, il milli eğitim müdürlüğü bize mekanlarını açtı. Aslında bu projede fark etmeden büyük prodüksiyon kurmuşuz. Amacımız; Mehmet Akif’i gerçek yönleriyle yansıtıp, gençlere anlatmak. TBMM bunu başlattı. 2021'i İstiklal Marşı yılı olarak ilan etti, bizde bunu iyi şekilde işlemeye çalışıyoruz. Film tamamlandıktan sonra birçok mecrada yayınlanacak. Bundan sonra da film yapmayı düşünüyoruz. Prodüksiyonu büyüteceğiz. Çeşitli projelerimiz olacak. Bu bizim için henüz başlangıç" şeklinde konuştu.

"Akif'i canlandırmak büyük bir yük"
Daha önce bazı projelerde yer aldığını söyleyen oyuncu Hüseyin Baycur ise "Lakin Mehmet Akif Ersoy’u oynamak, bu karakteri canlandırmak benim için büyük bir yük. Umarım Allah utandırmaz, altından kalkabilirim. Onun ruhunu, şu anki Asım’ın nesline yansıtabilirim inşallah" ifadelerini kullandı.

"İyi bir enerjiyle başladık"
Çekimlere çok iyi bir enerjiyle başladıklarını söyleyen oyuncu Bülent Yüksel şöyle konuştu:
"Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. İnşallah sonunu da güzel getireceğiz. Hem milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlatacağız, hem de Konya'dan güzel bir derece alacağımızı ümit ediyorum."

"Çocuklara anlattığımızı şimdi kameralar karşısında anlatıyoruz"
Kısa filmde, Hasan Basri Çantay'a hayat veren Osman Aykut Özalp ise şu ifadeleri kullandı:
"19942000 yılları arasında oyunculuk eğitimi aldım. Hali hazırda tarih öğretmenliği yapıyorum. Çocuklara derste anlattığımız şeyleri burada kameralar karşısında anlatmak, o aşkı, o heyecanı tekrardan yansıtabilmek tüylerimizi diken diken eden muhteşem bir duygu. Projemiz giderek büyüyecek. Arkadaşlarımız profesyonelce çalışıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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