Amatörden TFF 1. Lig'e sıçrayan ateşi son dakika penaltısı yaktı 7 yılda Amatör Lig'den, 1. Lig'e yükselen Kocaelispor adeta küllerinden doğdu Şampiyonluk serüvenini anlatan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Kenetlenme ve şehrin de arkamızda dimdik durmasıyla beraber başarı zaten kaçınılmaz oldu"

Kentin bütünleşmesi, yönetimsel başarı ve taraftarların desteği ile 7 yılda amatör kümeden TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un başarısını 'küllerinden doğdu' diyerek değerlendiren Kulüp Başkanı Engin Koyun, "Hoca ve takım içerisinde yönetimsel olarak kenetlenme ve şehrin de arkamızda dimdik durmasıyla beraber başarı zaten kaçınılmaz oldu" dedi.

Başarısız saha sonuçları ve yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrasında 2014 yılında Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kocaelispor, her maçında tribünleri doldurarak rekorlar kıran taraftarı, yönetimsel başarı ve kentin bütünleşmesi ise 7 yılda TFF 1. Lig'e yükseldi. 2. Lig playoff finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor’u 40 mağlup ederek 1. Lig'e çıkan Kocaelipor'un, hedeflenen Süper Lig’e bir adım daha yaklaştığı serüveni değerlendiren Kocaelispor Yönetim Kurulu Başkanı Engin Koyun, hedefe inanan yönetim başarısı, kentin bütünleşmesi ve taraftarların büyük emeği ile şampiyonluğun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kocaelispor'un serüvenini İhlas Haber Ajansı'na anlatan Başkan Engin Koyun, takımın başına gelen Mustafa Reşit Akçay'ın dokunuşu ile katıldıkları playoff müsabakalarında şampiyonluk ateşini yarı finalinde gelen son dakika penaltısının yaktığını dile getirdi.



“Üç unsurun kenetlenmesi ve birlikteliği ile zafer kaçınılmaz oldu”

Başarıya ulaşmak için takımı ve şehri şampiyonluğa inandırmanın önemini ifade eden Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, “Önce bir inanmak lazım. Bir hedef koyduk, hedefe giderken önce kendimiz inanmamız lazım, ondan sonra takımı inandırmamız lazım, ondan sonra da şehri inandırmak lazım. Bu üç önemli unsuru bir araya getirdik. Yönetim olarak şehri havaya sokmamız lazım dedik, şehrin tamamını havaya soktuk. Takımımız, bu yönetimin ve şehrin etkisini üzerlerinde ağır hissettiler. Bu şehir inandı, 'Bu forma çok ağır, büyük bir camiada biz şampiyon olmamız gerekiyor' diyerek sorumluluğu üzerlerine aldılar. Sonuç olarak bu üç unsurun kenetlenmesi ve birlikteliği ile birlikte zafer kaçınılmaz oldu” dedi.



“Uzun yıllar başarıya susamış bir taraftarımız vardı”

Taraftarların şampiyonlukta çok emeğinin olduğunun altını çizen Başkan Engin Koyun, “Kocaelispor küllerinden doğdu. Kocaelispor geçmişinde müthiş başarılara imza atmış, kupalar kaldırmış güçlü bir kulüp, büyük bir camia. Türkiye’nin en büyük taraftarlarının oluşturduğu bir taraftar kitlesine sahibiz. Uzun yıllar başarıya susamış bir taraftarımız vardı. Şöyle söyleyeyim, amatöre düştüğü günler dahi Türkiye’de seyirci rekorları kırmış, 20 binlere oynayan önemli bir kulüp, büyük bir camia. Takım bundan olağanüstü etkilendi amatöre düştüğümüzde de dahil. Arkamızda müthiş bir kitle var, bu kitleyi hak ettiğimiz yere getirmek lazım diye. Amatörden 3. Lig'e, 3. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den de 1. Lig'e inanın o taraftarı biz olağanüstü arkamızda hissettik, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu sene talihsizliğimiz pandemi dönemi, pandemiden dolayı kendileri arzu etmelerine rağmen aramızda olamadılar ama hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Biz her zaman şunu söyledik, bu 2 milyonluk kentin, bu büyük camianın, marka takımın büyük bir taraftar kitlesi var her zaman biz yanımızda, arkamızda hissettik onları. Sonuç olarak da bugünlere gelmemizde tabiî ki herkesin çok emeği var ama taraftarımızın çok fazla emeğinin olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.



“Başarı zaten kaçınılmaz oldu”

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın takımı playoff’a ciddi şekilde hazırlayıp şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olduğunu aktaran Başkan Engin Koyun, “Aslında sezona iyi başlayamadık. İlk başladığımız zaman Selahaddin hocayla yola çıktık, kısa zaman sonra ayrılmak zorunda kaldık Selahaddin hocayla, Erhan hoca geldi. Erhan hoca ile de sezon arasında sözleşmesini sonlandırdık. 'Kocaelispor büyük camia, büyük hedefleri olan bir takım yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla bir araya gelip ne yapmamız gerekiyor' dedik, Kocaelispor’dan bu şehir şampiyonluk istiyor, başarı istiyor. Mevcut yapının değişmesi lazım takımı şampiyonluk havasına büründürmemiz lazım o da neyle oluyor, büyük bir hoca getirmemiz gerekiyordu. Onu da gerçekleştirdik. Bugün Türkiye’nin en önemli hocalarından bir tanesi şuan Mustafa Reşit Akçay hocamız takımın başına geldi. Onunla birlikte 4 tane birbirinden kıymetli ara transferimiz oldu, 2 tane kardeşimiz vardı daha önceden ceza almışlardı affettik onları. Onların takıma gelmesi, hoca ve takım içerisinde yönetimsel olarak kenetlenme ve şehrin de arkamızda dimdik durmasıyla beraber başarı zaten kaçınılmaz oldu. Yani o 11. sıradaki takım bir anda Playoff’daki yerini buldu" şeklinde konuştu.



"Kafamızdaki hedef harfiyen yerine geldi"

Teknik Direktör Akçay'ın başından beri takımı playoff maçlarına hazırladığını dile getiren Başkan Engin Koyun, "Hocamızın da bize; ‘Arkadaşlar sabırlı olun, başkanım sabırlı olun, biz playoff’a kalacağız. Playoff takımı kuruyorum ben, takımı playoff’a hazırlıyorum’ dedi. Özelde de çok uzun uzun hocamızla konuştuk. Arkadaşlarımıza ben söyledim; 'Sabırlı olun, belki arzu ettiğiniz futbolu oynayamıyoruz, bireysel yeteneklerimiz çok iyi ama takım hüviyetinde değiliz ama playoff’da bizim en iyi takım olacağımızı göreceksiniz' diye. Biz bunu arkadaşlarımıza ve şehre anlatmaya çalıştık. Bize inananlar oldu, inanmayanlar oldu ama inananlar daha fazlaydı. Arkadaşlar bize güvendiler biz de onların güvenlerini boşa çıkarmadık. İnanın hocamızın söylemiş oluğu bir bir, bizim de kamuoyuna paylaşmış olduğumuz kafamızdaki hedef harfiyen yerine geldi" ifadelerini kullandı.



Son dakikada gelen penaltı golü şampiyonluğun işareti

Yarı final maçındaki son dakika penaltısı ile şampiyonluk inancına büründüklerini anlatan Engin Koyun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Playoff’a çıktığımız zaman bizim takımımız her gün üzerine koyarken, rakiplerimiz ya yerlerinde durdular, ya aşağı düştüler. Yani playoff takımını hazırlamanın burada hocamızı canı gönülden tebrik ediyorum çok ciddi emeği oldu. Bu tamamen plana dayalı, planlar bir bir işledi, sonuçta da zaten playoff’daki maçlarımızı hatırlarsanız çok iyi futbol oynadık, rakipleri eze eze geçtik. Biz Trabzon'a, Hekimoğlu maçına gittiğimizde 10 galipken 3 de olabilirdi yani yüzde 100 iki tane net golümüz vardı, iki tane gol kaçtı. Son dakikalarda attığımız penaltı bizim şampiyonluğumuzun zaten işaretiydi. Onu söyleyebiliriz ama playoff’un en iyi takımı bizdik, en iyi futbol oynayan bizdik. Şehirde kenetlenmişti, iyi bir havayla Sakarya maçına çıktık. Zaten maça çıktığımızda maçı almıştık. Ben takımda, hocada, şehirde bu inancı gördüm. Sonuç olarak maça çıktığımız zaman takımın dizilişi, yayılışı, maça başlayışı erken gol atmamıza rağmen en ufak geri çekilmeyip ikici, üçüncü golü aramak ile ilgili hamleler, bunlar tamamen bir inançtır. İyi bir kenetlenmektir. Küllerimizden doğduk dedik ya, bu ekip en güzel mutluğu bizlere yaşattı.”

