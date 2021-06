Hürriyet, “Deniz salyaları için acil bir araya gelinmeli”

Ali Koç her şeyi anlattı!

Deniz salyası sorunun çözümü için aciliyet vurgusu yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yetkili tüm kurum ve kuruluşlar bir araya gelmeli ve gereken bir an önce yapılmalı. Aksi takdirde gelecek nesillere hiç iyi bir deniz bırakamayacağız” dedi.

İzmit Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısında İzmit Körfezi’ndeki beyaz salyalara değinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yaşadığımız çevre, çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin bize emanetidir. Bu nedenle çevremizi korumak, kollamak ve güzelleştirmek en öncelikli görevlerimiz arasındadır. Yaşanabilir bir dünya, temiz ve sağlıklı bir çevreyle mümkün olabilir. İnsan ve çevre bir bütündür. Bu durum, bir bütün olarak tüm doğayla birlikte, en başta yine bizleri ilgilendiriyor” dedi.

Marmara Denizi’nin müsilajla boğuştuğuna değinen Hürriyet, “Maalesef ki bu deniz salyası her geçen gün etkisini artırıyor. Marmara Denizi’ni tehdit eden deniz salyalarına karşı yetkili tüm kurum ve kuruluşlar bir araya gelmeli ve gereken bir an önce yapılmalı. Aksi takdirde, gelecek nesillere hiç iyi bir Marmara Denizi bırakmayacağımız ortadadır. Daha yeşil bir Türkiye için el ele verip, herkesi doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı ve saygılı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.