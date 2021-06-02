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Kursiyerlere izsiz ameliyatı anlattılar

DHA

Kursiyerlere izsiz ameliyatı anlattılar


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi kapsamında `izsiz ameliyat´ tekniğiyle gerçekleştirilen iki laparoskopik cerrahi ameliyat, online olarak sağlık çalışanlarına anlatıldı. Sayılı merkezde kullanılan bu tekniğin faydalarından bahseden Doç. Dr. Hasan Terzi, "Bu teknik sayesinde hem estetik kaygı azalıyor hem de hastalar çok daha çabuk iyileşip normal yaşantılarına dönebiliyor" dedi. 
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi kapsamında halk arasında  `izsiz ameliyat´ olarak bilinen teknik ile gerçekleştirdiği iki laparoskopik cerrahi ameliyatını online olarak sağlık çalışanlarına anlattı. Geçmiş yılların aksine koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştiren etkinlikte, ameliyata giren heyet yaşadıkları deneyimleri yurt genelinde çalışan diğer sağlık çalışanlarına aktardı. 
İzsiz ameliyat tekniğinin hastalar açısından son derece avantajlı olduğunu belirten Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Terzi, "Jinekolojide halk arasında `izsiz ameliyat´ olarak bilinen ameliyattır. Normal operasyonlarda karın ön duvarında 3-4 delik açılır, kesiler yapılır ama bu operasyonda iki tane yolumuz var. Birincisi göbek deliğini ikincisinde de vajinal yolu kullanıyoruz. Dolayısıyla bu yolları kullandığımızda herhangi bir yara izi olmuyor. Estetik kaygının yanında bu hastaların ameliyat sonrası iyileşme süreci çok daha hızlı, hastalar çok daha kısa dönemde normal hayatına dönebiliyorlar ve çok daha az ağrı çekerek normal hayata geçebiliyorlar." dedi. 
"BİZ O KESİLERDEN ÇOK ÖNCE KURTULDUK" 
Bu teknik ile gerçekleştirilen ameliyatın ardından hastalarda yara izi olmadığını belirten Doç. Dr. Terzi şöyle konuştu: 
"Bugün burada iki tane ameliyat gerçekleştirdik. Her iki ameliyat da çok başarılı geçti. Teorik oturumlar var. Koronavirüs nedeniyle gelemeyen kursiyerlerimiz online bir şekilde derslerimizi dinleyecekler ve kayıtlarımız üzerinden bu konu ile ilgili tecrübelerimizi aktaracağız.  Herhangi bir ameliyatta karın ön duvarında kesiler olurdu, biz o kesilerden çok önce kurtulduk ve kapalı ameliyatlara geçtik. Kapalı ameliyatlarda da görüyoruz ki 3-4 delikten batın içine giriliyor ve dolayısıyla yine bir estetik kaygısı var. Estetikten daha da önemli olan konu şu karın duvarına ne kadar fazla kesi varsa ameliyat sonrası ağrı o kadar fazla oluyor, hastanın normal hayatına dönüş süresi daha uzun oluyor. Bu dünyada yeni bir trend bu konuda da ben Kocaeli´deki hastalarımızın daha şanslı olduğunu düşünüyorum." 
`HASTALAR İÇİN BÜYÜK KONFOR´ 
Gerçekleştirilen operasyonlarda teknolojinin tüm imkanlarından faydalandıklarını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ünal Türkay ise, "Bugün iki adet izsiz ameliyat yaptık. İlk ameliyatta göbek deliği kullanılmıştı ben de doğum kanalını kullanarak endoskopik cerrahi yaptık. Tabii günümüz artık teknoloji dönemi, teknolojik bir çağa girdik. Dolayısıyla istikrar biraz daha fazla ve hasta konforu bizim için ön planda. Bazı hastalarımız karınlarında hiçbir iz olmasın istiyorum bu tür durumlarda vajinal yoldan bir kanal ile yumurtalıklara ulaşıyoruz. Bu hastamızda da bu yöntemi kullandık. Hastamızın ameliyat sonrası hiçbir ağrısı olmayacak. Karnında hiçbir iz olmayacak. Tamamen doğum kanalında olan bir operasyon gerçekleştirmiş olduk. Bu hastalarımızın için çok büyük bir konfor çünkü ameliyatın ardından çok hızlı bir şekilde normal hayata dönüş yapabiliyorlar. Çok daha kısa bir sürede sağlıklarına kavuşabiliyorlar." diye konuştu. 
DHA-Sağlık Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-06-02 12:27:51

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