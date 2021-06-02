İzmit Körfezi çevre felaketinin eşiğinden döndü Sanayi tesisinin atık suyu dereyi kırmızı renge boyadı Dereyi kirleten firmaya para cezası kesildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir sanayi sitesinden yağmur suyu hattına karışan ve kimyasal olduğu düşünülen kırmızı renkli atık su, İzmit Körfezi’ne dökülen Kilez Deresini kırmızı renge bürüdü. Derede temizleme çalışmaları başlatılırken, atık suyun kaynağı olan işletmeye de para cezası kesildi.

Kocaeli’de sabah saatlerinde Kilez Deresi’ni kırmızı renkte gören vatandaşların ihbarı sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. İzmit Körfezi'ne kırmızı renkli atık su maddenin aktığını belirleyen ekipler olaya müdahale ederek bariyer sistemi kurdu. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Başyiğit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir firmanın yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığını belirledi.

Olayın ardından Deniz kıyı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı renkli atık su kirliliğine müdahale edildi. Kilez Deresi’ne kurulan sosis bariyer sistemi ile kirliliğin İzmit Körfezi’ne akması engellendi. Olay daha sonra Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirildi. Olay yerine gelen Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri firmaya cezai işlem uyguladı.

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