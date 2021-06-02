3 ilde silah ticareti yapanlara operasyon: 22 gözaltı 

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İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 3 ilde kaçak olarak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 22 tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 tabanca, 16 şarjör, 892 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 33 tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-06-02 13:33:26



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