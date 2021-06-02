Yağıştan dolayı mahsulleri zarar gören çiftçilerin zararı karşılanacak

Derince Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşan Başkan Aygün, köylerde aşırı yağıştan dolayı mahsulleri zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanması noktasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı Olağan Toplantısı’nı gerçekleşti. Yelken Kafe’de gerçekleşen toplantıda tek gündem maddesi olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Tahsis Yetkisi ile ilgili yazısı görüşülerek karara bağlandı. Başkan Aygün toplantıda ayrıca mayıs ayında köylerde yaşanan aşırı yağış dolayısıyla mahsulleri zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanması için yaptıkları girişimlere de değindi. Çiftçilerin zararlarının karşılanması için gerekli tüm adımları attıklarını belirten Aygün, “İlk an itibariyle bölgeye giderek hem çiftçilerimizle görüştük hem de tarım arazilerinde incelemelerde bulunduk. Köylerimizde hasar tespiti için toplam 102 çiftçimiz başvuru yaptı. Hasar tespit oranlarını da inceledik. Gerekli başvuru Büyükşehir Belediyemize, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü’ne yapıldı. Görüşmelerimiz devam etmektedir, çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.