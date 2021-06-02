Kiraz festivali üreticiye teşvik ödülüne dönüştü

Körfez Belediyesi Meclisi’nde kiraz festivalinin pandemi dolayısıyla düzenlenmemesi ve üreticilerin teşvik amacıyla için ödüllendirmesine karar verildi.

Körfez Belediye Meclisi Haziran ayı meclis toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda yaz aylarında yapılması planlanan festivallerle ilgili Kültür hazırlanan komisyon raporları görüşüldü. Raporda pandemi sürecinde Kiraz Festivali’nin yapılmasının sağlıklı bir karar olmayacağı görüşü verildi. Güreşlerin ise Ağustos ve Eylül aylarında seyirci için izin çıktığı takdirde yapılması kararlaştırıldı. Başkan Şener Söğüt de komisyon kararının doğru olduğunu belirterek, “Bu süreçte böyle bir adım atmak gerçekten sağlıklı olmayacaktı. Güreşler için de eğer seyirci müsaade edilirse yapacağız. Tabi festivali düzenlemeyeceğiz ama arkadaşlarımız bir çalışma yapacak ve kiraz üreticilerini ödüllendirme çalışmamız olacak. Ayrıca 2012 yılından bu yana mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait konutlarda kalan Çeçenlerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerle 105 daireyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza devredeceğiz. Şuan bu konuda onlar da bir çalışma yapıyor” dedi.

Kocaelispor’a da değinen Başkan Şener Söğüt, “Şampiyonluk bu kente yakıştı. Hedef Süper lig. İnanıyorum ki bu sene de bu hedefi yakalayacağız” diye konuştu.

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