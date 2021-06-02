Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede yaşayan tüm vatandaşları 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında Dudayev sahilince düzenlenecek bisiklet turuna davet etti.

Darıca Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık oluşturmak için Dudayev sahili ve Millet Bahçesi’nde bisiklet turu gerçekleştirecek. Hilal Bahçe Kafe Restoran’ın önünde sabah saat 10.00’da başlayacak olan bisiklet turu Millet Bahçesi’nde bulunan Antik Köfte önünden dönülerek yine Hilal Bahçe önünde son bulacak. Darıca ve Gebze bölgesinden bisiklet sporuyla ilgilenen gençlerin de katılacağı bisiklet turuna Darıcalı vatandaşları da davet eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenliyoruz. ‘Bisiklete biniyorum, çevremi koruyorum, sağlıklı yaşıyorum’ sloganıyla organize ettiğimiz etkinliğe vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Bisikletini alıp gelen vatandaşlarımızla Darıca sahil ve Millet Bahçesi’nde hep birlikte keyifli bir etkinlikte buluşmak istiyoruz” dedi.

3 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak olan etkinlikte bisiklet turu yaklaşık 7 kilometreden oluşacak ve vatandaşlara eğlenceli bir gün yaşatacak.

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