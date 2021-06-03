İzmit Körfezi´ne dökülen derelerde bariyerli önlem



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'ne dökülen derelerin ağızlarında yağ ve kimyasal maddeleri toplayan emici malzemelerle oluşturulan bariyerle kirlilik önlemi alınıyor.

Marmara denizinde etkili olan ve deniz canlıları için tehdit oluşturan deniz salyası İzmit Körfezi´nde de görülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre ekipleri İzmit Körfezi'nde deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla müsilaj olan bölgelerde temizlik çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda sanayi kuruluşlarının yanında bulunan derelerde de önlemler alınıyor. Derelerin İzmit Körfezi çıkışlarına kimyasal madde, sanayi yağ atığı gibi malzemeleri tutan emici bariyerler oluşturularak kirliliğin denize gitmesi engelleniyor. Daha sonra da kirliliğin yapıştığı emici malzemeler belediye personelleri tarafından alınarak yenileri konuluyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı ile de zaman zaman İzmit Körfezi üzerinden gemiler ve sanayi kuruluşları denetleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-06-03 13:45:08



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